Спорт
 
Последние новости
Глава ЛНР предсказал присоединение Донбасса к России
Эмблема клуба РПЛ попала в число лучших за всю историю футбола
Зеленского обвинили в узурпации власти
Российские ученые назвали самую частую причину смерти космонавтов
Стало известно о снижении цен на билеты в Крым и Краснодарский край
В Пензенской области официально представили врио главы региона
В Кремле рассказали о возможности помощи с застрявшим в Суэцком канале судном
Появилось видео первых задержаний на акции оппозиции в Минске
В Госдуме заявили о потере Украиной шанса на подачу воды в Крым
Новости партнеров
Прослушать новость

Названы гонорары российских фигуристок за медали на ЧМ

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Названы гонорары российских фигуристок за медали, завоеванные на чемпионате мира в Стокгольме. Об этом сообщает «КП».

В частности, 16-летняя Анна Щербакова получит 4,9 миллиона рублей за золотую медаль в одиночном катании. Елизавета Туктамышева, завоевавшая серебро, получит 3,6 миллиона рублей. Бронзовая призерка Александра Трусова — 3,6 миллиона рублей. Призовой фонд в данной дисциплине — 13,9 миллиона рублей. Общий призовой фонд соревнований — 66,2 миллиона рублей.

Отечественные фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира в Стокгольме. Победительница турнира Щербакова набрала в общей сложности 233,17 балла. Туктамышева — 220,46 балла. Трусова за короткую и произвольные программы — 217,20 балла.

В парном катании лучшими также стали представители России. Золото завоевал тандем Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Раскрыты гонорары российских фигуристок после триумфа на ЧМ-2021 в Стокгольме Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/4236691/
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира
Российские фигуристы завоевали золото ЧМ в парном катании
Другие материалы рубрики
Спорт00:03 8 февраля
Алина Загитова

«Это круче, чем Олимпиада!»

Слезы Медведевой, радость Загитовой и триумф Валиевой. Чем запомнится командный турнир в Москве?
12:2524 марта

Нурмагомедов высказался о Моргенштерне и призвал «чистить эту грязь»

11:3924 марта

Американец из UFC поведал «забавную историю» о Нурмагомедове и страшных русских

11:0224 марта

Родители рассказали о «зверствах» бросавшего детей об лед российского тренера

Спорт10:06 7 февраля

«Этот парень опасен для чемпиона»

Русский Драго нокаутировал легенду UFC. Теперь он готов биться за титул
10:1424 марта

Обернувшаяся убийством российского бойца ММА драка попала на видео

09:2724 марта

Российский вратарь НХЛ стал автором рекордного достижения

06:1024 марта

Новый Хабиб объявил о возвращении в MMA

Спорт00:01 5 февраля

«Он назвал меня негром и ударил по голове»

Насмешки, угрозы и травля. Через какие испытания прошел первый чернокожий игрок в истории НХЛ
03:4824 марта

Мать Аршавина встала на защиту сына и раскритиковала тяжелобольную экс-невестку

00:2224 марта

Рудковская возмутилась поведением Аршавина и напомнила о Гном Гномыче

23:2223 марта

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» стал сантехником

Россия
На «Большую перемену» подали более 150 тысяч заявок в первый день регистрации
«Люди ни во что не верили. И себе не верили»
Граждан СССР убеждали в существовании единого советского народа. Каким он был на самом деле?
Названы наименее востребованные в России вакансии
В России снова выявили менее 9 тысяч новых случаев коронавируса
Жириновский предложил отправлять мигрантов в пустующие российские деревни
«Меня никто никогда не спасал, главный спасатель себя — это я»
Россиянка родилась с неизлечимой болезнью, нашла в себе силы жить и помогать другим. Вот ее история
Все материалы
Мир
«Ты белый, значит — расист!»
Американцы пытаются искоренить в себе расизм. Почему из-за этого белым становится сложно жить в США?
«Отношения у нас хуже некуда»
США и Россия на грани новой холодной войны. Почему в Америке этому не придают значения?
Все материалы
Бывший СССР
Урок ликбеза коммунаров в Бородянской сельскохозяйственной коммуне «Спартак» «Защитим инородцев от русского держиморды»
Как национализм в Белоруссии и на Украине должен был укрепить СССР, но лишь приблизил его распад
«Это были палачи»
В Латвии снова почтили память легионеров СС. Как и зачем пособников нацистов превращают в героев?
«Здесь пьют все»
Одеколон, самогон и водка. Почему Латвия стала самой пьющей страной Европы?
Владимир Зеленский«Украину ждет диктатура»
Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?
Все материалы
Экономика
Названа предельная цена вакцины от коронавируса «КовиВак»
Клановая экономика
Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи?
Чистая прибыль «МегаФона» выросла по итогам четвертого квартала 2020 года
«Ему перестало хватать денег»
 
Россиян предупредили об опасности игры на бирже
Павел ДуровОт поставок крымского зерна в Сирию до дела Калви
Da Vinci Capital преследуют британские регуляторы. Почему ему нужна компенсация от Павла Дурова?
Украденные чиновниками деньги захотели конфисковывать
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ задержала участников экстремистской группы в Ростове-на-Дону
«Всех неугодных здесь убирают одинаково»
10 лет назад преступления банды «цапков» потрясли Россию. Почему в Кущевке вновь царит беспредел?
Полиция обнаружила покерное казино в жилом доме в центре Москвы
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
В ФСБ рассказали о задержании руководства ТГК-2
Иван Белозерцев«Он только винтик в этой схеме»
У губернатора Пензенской области дома нашли 500 миллионов. Кто и за что платил ему такие деньги?
Бывший российский таможенник получил 7 лет за взятку в 13 миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
Раскрыты отличия российской Х-35У от украинской Х-35
Назван способ улучшить автономность Android-смартфонов
Миллионы гаджетов атаковали с помощью 11 уязвимостей
Передовой обмотчик, ударник коммунистического труда Юрий Павлович Сторожев. 1966 год.«Ордена и звания выпрашивали по любому поводу»
Кто сделал СССР страной героев и почему жизнь в Союзе была сплошным подвигом
Картины обещавшего уничтожить людей робота выставили на аукцион
Дороже денег
На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
Все материалы
Спорт
«Мне больше нечего тут делать»
Хабиб окончательно ушел из MMA. Чем займется непобежденный Орел за пределами октагона?
«Не понимаю, как ему это удается»
Александр Овечкин продолжает творить историю. Сможет ли русский форвард побить главный рекорд НХЛ?
«Тренируюсь по 12 часов в день»
Как компьютерная игра завоевала мир, принесла миллиарды ее создателям и славу российскому школьнику
Столичные замашки
Лондонское дерби и новое испытание для «Тоттенхэма» — главные интриги выходных в АПЛ
Все материалы
Культура
Иногда они возвращаются
Фанаты заставили Зака Снайдера переделать «Лигу справедливости». Что из этого вышло?
«Когда проснулся, не было ни бутылки, ни рукописи»
Может ли писатель воровать: как классиков обвиняли в плагиате и что им за это было
Модель для сборки
Самый популярный модный телепроект мира приходит в Россию. Что его ждет?
Объявлены номинанты на «Оскар»
Финчер, кочевники и Черные пантеры: кто будет претендовать на главную кинопремию мира
Все материалы
Интернет и СМИ
«Гуру отношений» попался на изменах жене
Елена Летучая раскрыла непроходящие последствия коронавируса
«Это сигнал для остальных»
Twitter оказался под угрозой полной блокировки в России. Что это значит для других соцсетей?
Ефим Шифрин раскрыл размер пенсии и констатировал невозможность прожить на нее
Российский телеканал решил вернуть «Дом-2» в эфир
«Мы перестали получать кайф»
Он рассказывал о свободной любви и спасал от самоубийства: каким был легендарный журнал «Птюч»
Все материалы
Ценности
Женщина нашла способ спасти постиранную с бумагой одежду после ошибки мужа
Алеся Кафельникова снялась обнаженной для иностранцев и взволновала фанатов
«Оставляй деньги, машину и иди к своей русской»
Коньяк при знакомстве, танец с шашлыком и письмо с проклятием: как выходят замуж армянские девушки
«Тело — это не благо и не зло»
Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
Все материалы
Путешествия
В деле о пропаже туристки с люксовой яхты появились новые подробности
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Отдохнувшая в Абхазии россиянка описала поездку словами «будто вернулся в СССР»
Страна-зазеркалье
Таинственные обряды, бесконечные молитвы и фотографии трупов. Чем индийский Тибет удивил россиянина
Россияне повально устремились на популярный курорт на майские праздники
«Они регулярно вырезают семьи нефтяников»
Кровожадные племена, дешевые проститутки и обман. С чем россиянин столкнулся в Эквадоре
Туристы-молодожены получили компенсацию за «разрушивший» их жизнь отпуск
Все материалы
Из жизни
Самка редчайшего леопарда с тремя котятами попала на видео
Серебро со дна морского
Как устроен тайный мир искателей подводных сокровищ, где правят жулики, адвокаты и бухгалтеры
Еда из ресторанов оказалась смертельно опасной
Джени Хейнс «Мы не боялись»
В голове у маленькой девочки появились две тысячи личностей. Как они помогли ей выжить?
Меган Маркл уволила своего агента
«Скучаю по сырникам и дешевым суши»
История москвички о переезде в Швейцарию
Бедная женщина нашла жемчужину за десятки миллионов рублей
Все материалы
Моторы для Cadillac CT5-V Blackwing будут собирать вручную
Видео: самый дорогой седан Bentley — за что 20 миллионов?
Рассматриваем в деталях самый роскошный седан Bentley Flying Spur
Volkswagen прекращает разработку новых моторов вслед за Audi
Лучшее автомобильное видео марта 2021
Выбираем самые интересные ролики месяца
Новый гиперкар Porsche появится через несколько лет
Первый тест-драйв обновленного Subaru XV
Разбираемся, что с произошло с самым компактным кроссовером Субару после рестайлинга
У праворульных иномарок в России могут появиться проблемы с техосмотром
Все материалы
Дом
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Между нами тает лед
Дома миллионов россиян оказались под угрозой из-за тающей мерзлоты. Как спасти российскую Арктику?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы