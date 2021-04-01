Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов окрестности аэропорта Донецка. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным представительства, огонь был открыт 1 апреля в 16:36 со стороны подконтрольного Киеву поселка Пески. Выпущено 20 мин калибра 120 миллиметров. Информации о пострадавших нет.

Ранее 1 апреля сообщалось, что ВСУ провели учения бронетанковых соединений, имитирующие масштабное наступление на линии разграничения огня в Донбассе. По легенде, условный противник прорвал украинскую оборону на укрепленных пунктах, вынудив пехотные соединения отступить. После этого танкисты были подняты по тревоге и направлены на отражение атаки.

26 марта президент Украины Владимир Зеленский провел экстренные консультации с представителями стран-участниц «нормандской четверки». До этого в зоне боевых действий под минометным обстрелом погибли четверо военнослужащих ВСУ.

В последние недели на линии разграничения в Донбассе обострилась ситуация, несмотря на объявленное 27 июля 2020 года бессрочное перемирие.