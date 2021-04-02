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Спецслужбы Польши прояснили ситуацию с флотом в зоне «Северного потока-2»

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Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Представитель спецслужб Польши прояснил ситуацию с флотом в зоне укладки «Северного потока-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб страны Станислав Жарин в Twitter опроверг информацию об активности польских ВМС и подчеркнул, что выдвинутые обвинения являются ложными. Он добавил, что газопровод является серьезной угрозой национальной безопасности не только для Варшавы, но и Украины, а также стран Балтийского региона.

Ранее в зоне строительства «Северного потока-2» зафиксировали повышенную активность иностранных военных кораблей. Компания Nord Stream 2 AG заявляла, что действия иностранных судов носят провокационный характер и могут повредить газопровод. Также стало известно, что в зоне строительства газопровода была замечена неопознанная подлодка.

Директор Кингисеппского филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин высказал мнение, что корабли, участвующие в строительстве «Северного потока-2», подвергаются «явно спланированным и подготовленным» провокациям, в которых задействованы не только рыболовецкие суда, но и военные корабли. В оперативном командовании ВС Польши отреагировали на обвинения в провокациях вокруг строительства газопровода и заверили, что вооруженные силы страны не причастны.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако реализации проекта помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой его начали покидать европейские компании.

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