Кремль отреагировал на планы США защитить Украину от «российской агрессии»

Появление военных США на Украине потребует принятия Россией дополнительных мер по обеспечению своей безопасности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на планы США защитить Украину от «российской агрессии», передает ТАСС.

«Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера назвал неприемлемыми и неуместными заявления из Киева о возможности появления американских военных в стране.

1 апреля пресс-служба украинского Минобороны по итогам телефонных переговоров военных министров США и Украины сообщила об обещании Вашингтона защитить Украину от «российской агрессии».

Кроме того, Киев призвал страны НАТО повысить боеготовность из-за обострения ситуации в Донбассе.

31 марта американское издание The New York Times со ссылкой на одного из чиновников США сообщило, что Россия якобы стягивает свои войска к границе с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский назвал активность РФ на границе «игрой мускулами». Он заверил, что Украина готова к любым провокациям. О масштабной эскалации конфликта на юго-востоке Украины сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Вину за происходящее об возложил на РФ. Между тем Москва неоднократно подчеркивала, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.