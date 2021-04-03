Емельяненко рассказал о «наглым образом» отобранном Mercedes от Кадырова

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал о судьбе автомобиля Mercedes, который ему подарил глава Чечни Рамзан Кадыров. Интервью доступно на YouTube-канале Sport24.

«Отдал ли я Абузайду Висмурадову Mercedes? Он забрал наглым образом. Из-за спора приехал и забрал. Говорит: "Давай сюда его"», — заявил Емельяненко. В настоящее время он ждет, когда ему вернут автомобиль.

О том, что Емельяненко проспорил подаренный Кадыровым Mercedes, сообщалось в марте. Менеджер Азамат Бостанов рассказал, что спортсмен заключил пари с главой бойцовского клуба «Ахмат» Висмурадовым, согласно которому он должен был бросить пить, а в противном случае отдать автомобиль. По словам Бостанова, спор не стал для бойца стимулом.

Емельяненко не выступал с лета 2020-го. В июле он уступил соотечественнику Магомеду Исмаилову. На счету тяжеловеса 28 побед, 20 из которых нокаутом, и восемь поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.