Страны Запада признали российский флот угрозой для НАТО

Российский военно-морской флот наращивает свои силы и становится угрозой для НАТО, пишет Business Insider.

Так, в материале издания говорится, что флот, унаследованный Россией от Советского Союза, быстро пришел в упадок после холодной войны. Однако за последние 20 лет Москва вложила значительные средства в свой военно-морской флот. «Результатом являются растущие современные силы, которые создают уникальные проблемы для вооруженных сил НАТО», — признало издание.

Спикеры стран Запада пояснили, что сейчас Россия делает ставку на новые небольшие корабли с ракетами и атомные подводные лодки, оснащая их высокоточными управляемыми боеприпасами большой дальности.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс считает поведение России агрессивным и отмечает стремление Москвы дестабилизировать ситуацию в соседних с ней странами. Он отметил, что отношения НАТО с Россией остаются очень сложными. «Несмотря на многолетнее давление и усилия по налаживанию содержательного диалога с нашей стороны, Россия лишь усилила репрессивное поведение внутри страны и агрессивное поведение за рубежом», — заявил он по итогам встречи глав МИД альянса.