Российская фигуристка рассказала о нервных срывах у Трусовой

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт подвергла критике бронзовую призерку чемпионата мира Александру Трусову. Об этом сообщает «Спорт день за днем».

По ее мнению, катание спортсменки оставляет желать лучшего. Кроме того, по словам Гербольдт, у Трусовой бывают нервные срывы, с которыми она не может справиться. Фигуристка добавила, что 16-летняя спортсменка пытается продвигать свой вид спорта и является уникальной.

На прошедшем в Стокгольме чемпионате мира Трусова заняла третье место. Золотую медаль завоевала Анна Щербакова, второе место досталось Елизавете Туктамышевой.

Гербольдт завершила карьеру в 2015 году. С 2010 по 2014-й она выступала в паре с Александром Энбертом. В активе спортсменки бронза чемпионата России.