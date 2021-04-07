В российском городе задержали 11 патологоанатомов

В Брянске задержаны 18 участников организованной группы, которые незаконно брали с россиян деньги за ускоренную выдачу тел умерших. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, с декабря 2020 года по январь 2021-го злоумышленники обманули 80 человек, получив 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничества организованной группой в крупном размере») УК РФ.

Как уточняет РИА Новости, среди задержанных — 11 патологоанатомов Брянской областной больницы №1, в том числе заведующий патологоанатомическим отделением учреждения. Также в преступную группу входили семь ритуальных агентов.