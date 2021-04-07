Бывший игрок «Что? Где? Когда?» назвал самого неприятного человека в клубе и мире

Бывший игрок «Что? Где? Когда?», белорусский журналист Андрей Супранович назвал знатоков, которых считает великими, а также определил самого неприятного человека в интеллектуальном клубе. Об этом он рассказал на YouTube-шоу «Настолки».

По его мнению, великими можно назвать только трех игроков «Что? Где? Когда?»: Максима Поташева, Илью Новикова и Александра Друзя, которого он также назвал «жуком».

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«Это не секрет ни для кого. Я думаю, если вдруг Александр Абрамович увидит передачу, он даже не обидится на это. Скажет: "Ну че, Андрюха-то нормально сказал"», — заметил Супранович.

Он считает «самым неприятным человеком в мире» Ровшана Аскерова. Журналист припомнил знатоку конфликт с магистром проекта и генпродюсером «Игра-ТВ» Андреем Козловым. «Это был великий момент. Но мне кажется, это была любовь, как когда "милые бранятся — только тешатся"», — заметил Супранович, указав на то, что теперь Козлов и Аскеров в одной команде.

В ноябре 2016 года Козлов и Аскеров устроили словесную дуэль во время телетрансляции игры. Аскеров утверждал, что видел, как Козлов подсказывал игрокам, в результате чего в качестве ответа на вопрос была дана версия, которая даже не обсуждалась за столом. В ответ на замечание Козлов назвал Аскерова подлецом.

Аскеров покинул телеверсию «Что? Где? Когда?» в 2018 году, позже он объяснил свой уход потерей былого интереса к проекту. По словам знатока, через несколько лет он стал понимать, что это не самое главное в его жизни.