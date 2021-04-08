Эксперт назвал лучшее время для возвращения денег на банковский вклад

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский назвал в беседе с агентством «Прайм» лучшее время для возвращения средств назад на банковский вклад.

По его мнению, сейчас перспектив вложения во вклады не видно. «Сейчас у банков нет потребностей в быстрых деньгах, свободных средств хватает, из этого вытекают низкие ставки по вкладам», — сказал эксперт.

Он напомнил, что сейчас доходность с банковских вкладов нивелируется инфляцией. Рогачевский отметил, что такие перспективы не устраивают клиентов, поэтому они уходят в поисках реинвестирования в более прибыльные финансовые инструменты.

«На мой взгляд, стоит дождаться средней ставки на уровне 8-9 процентов при условии, конечно, снижения инфляции», — заключил эксперт.

Ранее управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказал, что частным инвесторам с небольшой суммой лучше обратить внимание на готовые решения в области коллективных инвестиций. Он уточнил, что речь идет об открытых и биржевых паевых инвестиционных фондах. Экономист указал, что открытые фонды являются активно управляемыми, где меняется структура в зависимости от ситуации на рынке, а биржевые фонды следуют индексу на выбранный класс активов.