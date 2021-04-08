Над россиянкой надругались в полицейском участке

В Якутии экс-участкового задержали по подозрению в надругательстве над россиянкой, которая пришла в отдел за помощью. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, 12 марта участковый отдела МВД России по Хангаласскому району надругался над 32-летней женщиной-инвалидом в одном из помещений отдела. «Она не могла оценить характер производимых действий в силу своего беспомощного состояния», — отметили в ведомстве.

Позже мужчину уволили из органов.

В отношении бывшего участкового возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей»).

Как уточняет Telegram-канал Life Shot, женщина обратилась к полицейскому, чтобы найти подработку. Мужчина предложил ей помыть пол в отделе за 200 рублей, после чего склонил к интимной близости. Экс-участковый обвинения отрицает.