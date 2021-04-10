В России выявили 8704 новых случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 8704 новых случая коронавируса в 83 регионах. Всего с начала пандемии зафиксировано 4 632 688 случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

8704 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (2006), Санкт-Петербурге (699) и Московской области (587). Меньше всего — в Магаданской и Еврейской автономной областях, а также Туве — по одному.

Суточный показатель выздоровлений составил 9579 человек, общий — 4 258 279.

За сутки умерли 402 человека, с начала пандемии — 102 649.