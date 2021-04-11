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«Краснодар» проиграл «Арсеналу» в первом матче Гончаренко

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

«Краснодар» уступил тульскому «Арсеналу» в первом матче под руководством Виктора Гончаренко. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Быки» проиграли тулякам в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с минимальным счетом. Единственный гол в матче забил Горан Чаушич, поразив ворота «Краснодара» на 62-й минуте.

Победа позволила тульскому клубу подняться на 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» располагается на десятом месте.

Гончаренко возглавил «Краснодар» 6 апреля. До этого специалист тренировал столичный ЦСКА. Армейцев же возглавил экс-игрок команды хорватский специалист Ивица Олич.

Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Под его началом армейцы выиграли Суперкубок России и дважды завоевывали серебряные медали чемпионата России.

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