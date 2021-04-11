Президент Чехии начал передвигаться в инвалидном кресле

Президент Чехии Милош Земан начал передвигаться в инвалидном кресле. Это произошло на фоне болезни — Земан страдает невропатией ног. Об этом он сообщил в воскресенье, 11 апреля, в интервью, которое транслировал в прямом эфире сетевой телеканал местной газеты «Блеск». Его цитирует ТАСС.

«Я перемещаюсь в [инвалидном] кресле, так как это удобно. Состояние моих ног является неудовлетворительным», — сообщил президент Чехии.

Он отметил, что будет использовать это рекомендуемое медиками средство передвижения и в ходе официальных государственных мероприятий.

В августе 2020-го Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь в Праге из-за травмы руки, после чего ему была сделана операция. 76-летний президент Чехии также лечится от диабета. Периодически он проходит плановую госпитализацию.