Неизвестные купили в Москве элитных квартир на 38 миллиардов рублей

В первом квартале 2021-го неизвестные купили в столице элитного жилья на общую сумму 38 миллиардов рублей. Объем сделок с дорогостоящей недвижимостью в годовом исчислении вырос на 66 процентов, а общая стоимость проданных лотов — на 81 процент, следует из материалов консалтинговой компании Knight Frank, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, за январь-март в Москве было реализовано 390 элитных квартир и апартаментов. Средний бюджет сделки в первом квартале вырос в премиум-классе до 77 миллионов рублей (плюс 24 процента за год), а в классе «делюкс» — до 197 миллионов рублей (плюс 17 процентов за год).

Высокому уровню спроса на элитном рынке поспособствовали несколько факторов, отмечают в Knight Frank. Во-первых, это рекордно низкие ставки по ипотеке, а также низкие ставки по вкладам, альтернативой которым стали вложения в качественную недвижимость. «После ситуации с пандемией мы наблюдаем постепенное увеличение доли инвестиционных сделок, — констатируют эксперты. — Кроме того, часть состоятельных людей вернулись из стран дальнего зарубежья и тоже рассматривают покупку собственного жилья. По нашим прогнозам, активный спрос на недвижимость в этом году будет сохраняться».

В минувшем марте в Москве нашли жилье за 4 миллиарда рублей — в такую сумму оценили особняк площадью 2,9 тысячи квадратных метров, расположенный в районе Дорогомилово на западе города. Еще два объекта дороже 1 миллиарда рублей нашли в Центральном округе.

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