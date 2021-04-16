В МИД России явился посол Британии

Посол Британии Дебора Броннерт явилась в МИД России. Это произошло на фоне вызова посла РФ в Лондоне Андрея Келина в Форин-офис из-за «враждебной линии поведения» России. При этом РИА Новости со ссылкой на британских дипломатов отмечает, что данный визит был запланирован заранее.

«Это заранее запланированная встреча, которая является абсолютно стандартным элементом дипломатической работы», — объяснили британцы представителям информационного агентства.

Ранее российские послы были вызваны в министерства иностранных дел Великобритании и Польши.

Перед этим представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посла США в Москве Джона Салливана вызвали на «тяжелый разговор» в связи с введением новых антироссийских санкций.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.