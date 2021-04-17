Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от россиянина Рублева

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в Instagram прокомментировал поражение от россиянина Андрея Рублева в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Спортсмен написал, что проиграл великому теннисисту. Он обратил внимание на то, что провел матч не очень хорошо, так как россиянин проявил себя лучше. «Монте-Карло, спасибо за все! Возвращаемся к работе», — добавил испанец.

Россиянин переиграл испанца со счетом 6:2, 4:6, 6:2. 23-летний Рублев пробился в полуфинал турнира, где он столкнется с норвежцем Каспером Руудом. В другом полуфинале встретятся британец Дэниэл Эванс и грек Стефанос Циципас.

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Рублев занимает восьмую строчку. 12 марта он уступил Баутисте-Агуту в полуфинале Открытого чемпионата Катара.

Финал турнира в Монте-Карло пройдет 18 апреля. Призовой фонд соревнований составляет больше двух миллионов евро.