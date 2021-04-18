Иностранец из РПЛ объяснил решение уехать из России желанием «пожить нормально»

Шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг рассказал, почему решил уехать из России после окончания сезона-2020/2021. Его слова приводятся на сайте команды.

Иностранец заявил, что решил уйти в «Гетеборг» из-за семьи. «Мне 35 лет, дети растут, им нужна школа и друзья. Есть желание жить нормальной жизнью, а не мотаться по свету», — объяснил он, добавив, что в «Краснодаре» он чувствовал себя прекрасно, но закончить карьеру хочет в своем первом клубе.

Форвард уточнил, что в последних матчах сезона собирается выложиться по полной. «Я очень признателен "Краснодару": ко мне всегда относились уважительно, мы многого достигли вместе. И я хочу в ответ отдать максимум», — подытожил он.

Швед подписал контракт с «Краснодаром» в июле 2019 года. В первом сезоне за клуб он стал лучшим бомбардиром команды, завоевал бронзовые медали Российской премьер-лиги и путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов. В «Гетеборге» Берг начинал карьеру и стал чемпионом Швеции.

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