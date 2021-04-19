МИД отреагировал на отказ Чехии поделиться информацией о взрывах во Врбетице

Отказ Чехии делиться с Россией деталями расследования взрывов во Врбетице доказывает, что заявления чешских властей о причастности к инциденту российских разведслужб являются ложью. Так на заявления Праги отреагировала представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

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Захарова подчеркнула, что нежелание чешских властей раскрывать полную информацию о взрывах на складе подтверждает, что все обвинения в отношении России — «выдуманный, грязный, отвратительный фейк». «Когда на самом начальном этапе опубликования этой информации уже ставятся барьеры для получения всей полноты данных… конечно, это традиционный сценарий "хайли лайкли"», — отметила дипломат.

Ранее и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что Чехия не станет делиться с Россией деталями расследования взрывов во Врбетице, к которым, по версии Праги, причастны российские разведслужбы. Гамачек сообщил, что чешская разведка может опубликовать специальный доклад, посвященный инциденту, но он будет содержать лишь часть информации. По его словам, такое решение продиктовано тем, что Россия попытается опубликовать какие-то документы, призванные опровергнуть чешскую версию событий.

18 апреля Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Это были ответные меры высылку из Чехии 18 российских дипломатов днем ранее. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году. Кроме того, Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Утверждается, что они находились на месте взрыва на складе во Врбетице в октябре 2014 года.

Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Причина произошедшего оставалась неизвестной, по одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.