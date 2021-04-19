«Тоттенхэм» уволил Жозе Моуринью

Португальский специалист Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма». Об этом сообщается на сайте клуба.

Португалец покинет клуб после 17 месяцев работы. В последних трех матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) команда набрала лишь два очка. Кроме того, в марте «Тоттенхэм» вылетел из Лиги Европы. В нынешнем розыгрыше АПЛ он занимает седьмую строчку. В воскресенье футболистов «Тоттенхэма» ждет игра с «Манчестер Сити» в финале Кубка Лиги.

Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2019-го. Он сменил аргентинского специалиста Маурисио Почеттино и привел клуб к шестому месту по итогам сезона в АПЛ.

Португальский специалист известен по работе в «Манчестер Юнайтед», «Челси», мадридском «Реале», «Интере», а также «Порту». Наибольших успехов он добился у руля «Челси»: Моуринью дважды возглавлял команду и выиграл вместе с ней в общей сложности восемь трофеев. Также португалец дважды завоевывал кубок Лиги чемпионов — в сезоне-2003/2004 вместе с «Порту» и в сезоне-2009/2010 будучи во главе «Интера».