Новый Хабиб заявил о готовности драться за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев заявил, что готов выступать в разных весовых категориях. Об этом он рассказал в интервью ESPN.

26-летний спортсмен чеченского происхождения заявил, что хочет вернуться к выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в августе. Швед, известный также как Новый Хабиб, отметил, что готов выступать в разных весовых категориях и даже поспорить за титулы. В частности, он утверждает, что мог бы подраться за чемпионский пояс в полутяжелом весе с поляком Яном Блаховичем.

2 марта Чимаев заявил об уходе из спорта на фоне проблем со здоровьем. Спортсмен испытал серьезные проблемы в ходе восстановления после коронавируса. Однако, после заявления с ним связался глава Чечни Рамзан Кадыров и убедил остаться в MMA.

Чимаев должен был подраться еще в 2020-м. Но его поединок с Леоном Эдвардсом сорвался. На счету Нового Хабиба восемь побед в восьми поединках. Также ему принадлежит рекорд UFC — он одержал три победы за 66 дней.