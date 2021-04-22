В сети обнаружили еще один «постановочный» боксерский поединок сына Кадырова

В сети обнаружили видео боксерского поединка с участием сына главы Чечни Рамзана Кадырова. Пост доступен в Twitter-аккаунте «Двач».

Авторы поста утверждают, что нашли постановочный бой с участием Адама Кадырова. В ролике, как подчеркивается в описании, юному чеченскому боксеру противостоит несопротивляющийся соперник.

Таким образом, в сети снова обратили внимание на бокс в исполнении Адама Кадырова. Ролик вызвал сомнения пользователей в честной победе спортсмена.

18 апреля появились кадры победы спортсмена над кабардинцем Асланом Баттировым. Пользователей смутил тот факт, что рефери начал отсчитывать десять секунд без видимых причин. После выброшенного полотенца он присудил победу Кадырову. Позже в Чечне отреагировали на публикацию, отметив, что рефери заметил «потерю концентрации» у Баттирова.