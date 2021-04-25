Число погибших при взрыве в иракской больнице возросло в четыре раза

Жертвами крупного пожара в одной из больниц Багдада стали 82 человека, еще 110 человек получили ожоги и травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает иракский новостной портал Baghdad Al Youm со ссылкой на Управление гражданской обороны республики.

Как полагают власти страны, причиной трагедии стал негерметичный кислородный баллон. Его взрыв спровоцировал быстрое распространение огня, из-за чего десятки пациентов оказались заблокированы в палатах.

При этом специалисты не исключают других версий произошедшего и подчеркивают, что число погибших и пострадавших может увеличиться, несмотря на ликвидацию пожара.

Возгорание в иракской больнице для пациентов с коронавирусом произошло вечером 24 апреля. Здание выгорело практически полностью, пожарные завершили тушение огня только к утру следующего дня. Власти республики распорядились уволить со своих постов руководящий состав медучреждения. Против них может быть возбуждено уголовное дело о халатности.