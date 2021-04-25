Мир
 
Последние новости
Директор ФСБ оценил роль США в подготовке госпереворота в Белоруссии
Двое россиян погибли при взрыве гранаты в квартире
В МВД отреагировали на информацию о массовой драке фанатов «Спартака» и ЦСКА
В Индонезии нашли пропавшую подлодку
Неизвестные взломали сайт Белорусской АЭС и сравнили ее с Чернобылем
Умерла народная артистка России Людмила Сичкарева
Чехия рассекретит расследование дела о взрывах во Врбетице
Врач назвала главную ошибку в лечении сезонной аллергии
Ломаченко назвал дату ближайшего боя и имя соперника
Ученые выявили влияющий на продолжительность жизни неожиданный фактор
Новости партнеров
Прослушать новость

Число погибших при взрыве в иракской больнице возросло в четыре раза

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ameer Al Mohammedaw / DPA

Жертвами крупного пожара в одной из больниц Багдада стали 82 человека, еще 110 человек получили ожоги и травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает иракский новостной портал Baghdad Al Youm со ссылкой на Управление гражданской обороны республики.

Как полагают власти страны, причиной трагедии стал негерметичный кислородный баллон. Его взрыв спровоцировал быстрое распространение огня, из-за чего десятки пациентов оказались заблокированы в палатах.

При этом специалисты не исключают других версий произошедшего и подчеркивают, что число погибших и пострадавших может увеличиться, несмотря на ликвидацию пожара.

Возгорание в иракской больнице для пациентов с коронавирусом произошло вечером 24 апреля. Здание выгорело практически полностью, пожарные завершили тушение огня только к утру следующего дня. Власти республики распорядились уволить со своих постов руководящий состав медучреждения. Против них может быть возбуждено уголовное дело о халатности.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Разъяснение гражданской обороны о причинах пожара в Ибн аль-Хатиба
Опубликовано видео с места взрыва в багдадской больнице
Более 20 человек погибли при взрыве в больнице Ирака
В центре Мадрида прогремел взрыв