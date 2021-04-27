Мир
 
Последние новости
Зеленский призвал создать новый формат переговоров по Донбассу
В Москве открылся завод по производству электробусов 
В «Лукойле» предсказали ненужность нефти
Apple не согласилась со штрафом в России
Бывшего вице-премьера российского региона приговорили к шести годам колонии
Ведущая «Давай поженимся!» дала совет по празднованию свадьбы на 70 тысяч рублей
Пользователь «Одноклассников» разозлился на комментарии и устроил стрельбу
Журналисты попали в «запутанную ситуацию» и погибли в Африке
Ученые совершили неожиданное открытие в глубинах океана
«Газпром» отказался продавать больше газа через Украину
Новости партнеров
Прослушать новость

Меркель появилась на публике со странной повязкой на среднем пальце

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Telegram-канал РИА Новости

Канцлер Германии Ангела Меркель появилась на публике со странной повязкой на среднем пальце. На инцидент обратил внимание Telegram-канал РИА Новости.

На кадре видно, что повязка наложена необычным образом — крест-накрест. Почему у немецкого лидера перевязан палец, не сообщается.

16 апреля Меркель привилась вакциной шведско-британской компании AstraZeneca. Отмечалось, что 66-летняя политик не стала «разводить шумиху» из-за своей вакцинации, а ограничилась коротким заявлением. В Германии препарат используют только для вакцинации людей старше 60 лет, поскольку у граждан младше 60 существует риск возникновения тромбов после прививки.

В 2019 году журналисты обратили внимание на многочисленные приступы дрожи у немецкого лидера. Впервые Меркель странно затряслась во время официального приема 18 июня 2019 года на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Второй раз подобное произошло 27 июня того же года — во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Третий приступ дрожи случился с Меркель 10 июля во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Кроме того, Меркель два раза из-за предыдущих приступов дрожи прослушала национальные гимны перед переговорами сидя.

12 апреля выступление Меркель на открытии промышленной выставки в Ганновере стало последним в качестве канцлера Германии. Еще в 2018 году Меркель заявила, что ее нынешний срок на этом посту станет последним. Она не стала выдвигать свою кандидатуру на выборах главы правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Партия Меркель выбрала кандидата в канцлеры Германии
Меркель анонсировала свое последнее выступление в должности канцлера
В Германии избрали нового преемника Меркель