Канцлер Германии Ангела Меркель появилась на публике со странной повязкой на среднем пальце. На инцидент обратил внимание Telegram-канал РИА Новости.

На кадре видно, что повязка наложена необычным образом — крест-накрест. Почему у немецкого лидера перевязан палец, не сообщается.

16 апреля Меркель привилась вакциной шведско-британской компании AstraZeneca. Отмечалось, что 66-летняя политик не стала «разводить шумиху» из-за своей вакцинации, а ограничилась коротким заявлением. В Германии препарат используют только для вакцинации людей старше 60 лет, поскольку у граждан младше 60 существует риск возникновения тромбов после прививки.

В 2019 году журналисты обратили внимание на многочисленные приступы дрожи у немецкого лидера. Впервые Меркель странно затряслась во время официального приема 18 июня 2019 года на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Второй раз подобное произошло 27 июня того же года — во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Третий приступ дрожи случился с Меркель 10 июля во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Кроме того, Меркель два раза из-за предыдущих приступов дрожи прослушала национальные гимны перед переговорами сидя.

12 апреля выступление Меркель на открытии промышленной выставки в Ганновере стало последним в качестве канцлера Германии. Еще в 2018 году Меркель заявила, что ее нынешний срок на этом посту станет последним. Она не стала выдвигать свою кандидатуру на выборах главы правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС).