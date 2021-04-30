В Кремле оценили ситуацию с COVID-19 в России

Пандемия коронавирусной инфекции продолжается и пока нельзя сказать, что она ушла полностью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Он также прокомментировал решение властей о продлении майских праздников. «Гуляем (на майские праздники) мы все-таки не ради того, чтобы гулять, а гуляем мы все-таки по рекомендациям наших специалистов эпидемиологов, с коими согласился президент, гуляем мы все-таки на фоне того, что коронавирус пока не побежден», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее Песков оценил вероятность сокращения январских каникул за счет длинных майских праздников. Он отметил, что пока данная тема в администрации президента не обсуждалась.

23 апреля президент России Владимир Путин объявил нерабочими все дни с 1 по 10 мая. Соответствующий указ он подписал вечером того же дня. 30 апреля станет предпраздничным, рабочий день будет короче на один час.