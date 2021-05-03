Принц Гарри оставил беременную жену дома и пошел на концерт

Принц Гарри оставил беременную жену Меган Маркл дома и пошел на благотворительный концерт. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Отмечается, что принц Гарри впервые вышел в свет после смерти дедушки, принца Эдинбургского Филиппа. Мероприятие стало частью кампании, призывающей богатые страны бороться с коронавирусом при помощи вакцинации. Вместе с принцем Гарри концерт посетили ряд знаменитостей — Дженнифер Лопес, Селена Гомес и Бен Аффлек.

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея. После смерти мужа королевы в Великобритании объявили восьмидневный национальный траур. 17 апреля принца Филиппа похоронили в Виндзорском замке.

На похоронах присутствовал принц Гарри, его супруга Меган Маркл решила остаться в США. После поездки в Великобританию принца Гарри начали терзать сомнения. По словам бывшего дворецкого принцессы Дианы Пола Баррела, встреча с родственниками и разговор с отцом и братом не могли не напомнить Гарри о том, чего он лишился после переезда в США.