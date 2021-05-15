Армения допустила «жесткие шаги» из-за событий на границе с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выступил на внеочередном заседании парламента страны, посвященном ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости.

Пашинян заявил, что к переговорам двух стран подключился представитель российской военной базы в Армении. Он также отметил, что Франция готова оказать военную помощь в рамках мандата ООН, и предложил осуществить отвод войск по обе стороны границы.

По итогам заседания парламент Армении принял заявление, в котором допустил «жесткие шаги» из-за последних событий.

Ранее Пашинян заявил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным запросил у него военную помощь. По его словам, накануне, 13 мая политики договорились приложить совместные усилия для вывода с территории Сюникской области азербайджанских военных. «Эта договоренность выполнена частично, есть территории, которые азербайджанцы покинули», — сказал Пашинян. При этом он подчеркнул, в полной мере требования армянской стороны так и не были исполнены.

13 мая министерство обороны Армении зафиксировало очередную попытку азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом «уточнения границ». Данные действия были расценены как провокация в отношении суверенной территории и немедленно пресечены, заявили в ведомстве. При этом ни одна из сторон огонь не открывала.

Позже Пашинян поручил инициировать консультации в ОДКБ по факту случившегося. Он заявил, что на границах региона по-прежнему остается значительное число азербайджанских военных. В свою очередь, представители оппозиции предложили взять в плен солдат неприятеля, чтобы позже обменять их на армянских военных.