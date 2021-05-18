Отдохнувшая в Азербайджане россиянка описала поездку фразой «обидно за русских»

Российская туристка отдохнула в Азебайджане и описала поездку фразой «обидно за русских». Своими впечатлениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница отправилась в кавказскую страну и удивилась высокому качеству местных продуктов как в супермаркетах, так и на рынках. По ее словам, «выращенные под натуральными лучами солнца» азербайджанские фрукты и овощи не удобряют пестицидами, поэтому они ничуть не уступают европейским.

«Почему русские совсем перестали себя уважать? Почему мы вместо натуральных и вкусных продуктов должны травить себя с самого детства спрессованным пальмовым маслом?» — посетовала автор статьи.

По рассказам блогерши, в азербайджанских ресторанах невозможно отравиться недоброкачественными продуктами, а пострадать можно скорее от антисанитарии на кухне или немытых рук повара.

Также туристка отметила невероятное гостеприимство азербайджанцев, благодаря которому ей удалось познакомиться с традиционным лакомством — поеданием кубика сахара с горьким черным чаем. «Просто, дешево, но со вкусом», — рассудила девушка.

Ранее в марте россиянка рассказала о повторном использовании продуктов в турецких отелях. Так, некоторые остатки блюд попадают на «шведский стол» по второму разу. К ним относятся сливочное масло, варенье, мед, оливки, шоколадная паста и часть гарниров.