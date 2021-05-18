В России запретили звуковую рекламу на зданиях

Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий размещать с помощью специального оборудования звуковую рекламу на фасадах и крышах зданий. Власти отреагировали на жалобы жителей и посчитали, что уровень шума от подобных способов маркетинга негативно влияет на жизнедеятельность. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

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Инициатива законопроекта принадлежит думе Астраханской области. Депутаты обратили внимание, что ролики воспроизводятся с помощью усилителей и повторяются в течение всего дня. Реклама становится навязчивой и негативно сказывается на условиях жизни граждан. Подобная ситуация приводит к росту социальной напряженности, говорится в пояснительной записке.

Изменения внесут в федеральный закон «О рекламе». Власти отметили, что реклама стимулирует потребителей, а ее ограничение может сказаться на прибыли владельцев хозяйствующих субъектов. Однако в данном законопроекте приоритетом является защита прав граждан на благоприятную среду.

В апреле сервис городской мобильности «Ситимобил» и компания ResearchMe провели исследование, в рамках которого россияне описали идеальный город. 30 процентов респондентов отметили, что мечтают полностью или частично убрать наружную рекламу с фасадов зданий.