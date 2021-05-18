Россия объяснила вывоз украинцев из Непала

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе на его комментарий по поводу вывоза российским самолетом туристов из Непала. Она опубликовала ответ на своей странице в Facebook.

«Когда государство позиционирует себя как спаситель всех граждан независимо от национальности и гражданства и предлагает оказать содействие в сложной жизненной ситуации, это, Дмитрий Иванович, не трюк, а ответственное поведение. Понимаю, почему вы не подобрали нужное словосочетание — его нужно знать», — говорится в посте Захаровой.

Как сообщает ТАСС, Кулеба ранее заявил, что предложенные находящимся в Непале украинским гражданам билеты на вывозной рейс в Москву — трюк российской стороны, так как предложение было озвучено еще до согласования рейса. По его словам, РФ позиционирует себя как «спаситель всех граждан независимо от их национальности и гражданства».

Ранее в мае россиян и других туристов попросили срочно покинуть страну — правительство Непала решило приостановить все международные авиаперелеты с 6 мая из-за ухудшившейся эпидемиологической ситуации.