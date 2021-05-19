Фанат продержался в спарринге с Гейджи полминуты ради денег

Фанат принял участие в спарринге с бойцом смешанного стиля (MMA) Джастином Гейджи. Ролик доступен в YouTube-канале NELK.

Молодому человеку предложили челлендж: продержаться полминуты в спарринге с действующим атлетом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В случае успеха ему пообещали 25 тысяч долларов, которые позволили бы ему оплатить свадьбу.

Фанат сумел продержаться 30 секунд, боксируя с Гейджи. При этом молодой человек нанес по бойцу несколько ударов.

Гейджи — бывший временный чемпион UFC в легком весе. Осенью 2020-го он дрался за титул с россиянином Хабибом Нурмагомедовым и уступил.