Медведев назвал санкции Запада отравой жизни будущего поколения

Санкции в отношении России и абсурдные обвинения со стороны Запада искажают реальность и отравляют жизнь сегодняшнего и будущего поколений, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС.

В связи с этим он выразил надежду, что у представителей западных стран хватит политической воли отказаться от агрессивной риторики в отношении Москвы и они сядут за стол переговоров для решения глобальных проблем.

Ранее стало известно о подготовке США к введению новых санкций против России. По словам представителя американской администрации высокого ранга, Вашингтон намерен заставить Москву платить «неприемлемые действия». Последний раз ограничительные меры против России были введены США 15 апреля. Москва пообещала неотвратимый ответ и вызвала американского посла в МИД.

Санкции против России также были ранее введены странами Европейского союза, при этом европейские политики признавали, что ограничительные меры являются неэффективными, и призывали отказаться от них.

14 мая был опубликован список «недругов» России. Туда попали США и Чехия. Это произошло на фоне ухудшения отношений Москвы с Вашингтоном и Прагой. Как рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков, список может быть расширен, «хотя мы не хотели бы, чтобы этот перечень государств становился безразмерным», — подчеркнул замминистра.