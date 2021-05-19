Захарова оценила взгляд Лаврова на журналиста «Би-би-си»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила взгляд министра иностранных дел Сергея Лаврова на журналиста «Би-би-си». Об этом дипломат сообщила в Facebook.

Захарова отметила, что актер театра и кино Тигран Кеосаян однажды спросил у нее, ругает ли своих сотрудников глава российского внешнеполитического ведомства. «После того как Сергей Викторович вот так молча посмотрит и проникновенно скажет, понимаешь, что лучше бы ругал», — подчеркнула она.

К своему комментарию дипломат прикрепила видеозапись пресс-конференции в Душанбе, на которой Лавров сделал замечание корреспонденту местного бюро «Би-би-си», прервавшему его речь.

18 мая Захарова ответила министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе на его комментарий по поводу вывоза российским самолетом туристов из Непала. Кулеба заявил, что предложенные находящимся в Непале украинским гражданам билеты на вывозной рейс в Москву — трюк российской стороны, так как предложение было озвучено еще до согласования рейса.