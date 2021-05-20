Россия резко отреагировала на военных США в Гренландии

Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин резко отреагировал на инициативу по расширению присутствия военных США в Гренландии. Об этом сообщает Berlingske.

«В Арктике нет места НАТО и ее вооружениям», — заявил дипломат. Он отметил, что усиление американского присутствия в Гренландии будет означать отказ Копенгагена от ответственности за сохранение «зоны низкого напряжения» в регионе.

Издание также приводит более развернутую критику представителем России действий стран НАТО в регионе. Посол заявил, что обвинения России в милитаризации Арктики беспочвенны, так как все развитие военной сферы идет в пределах государственных границ РФ — российское государство не претендовало и не собирается претендовать на всю Арктику.

При этом размещение вблизи северных границ России иностранных вооруженных сил, способных нанести удар по российским объектам, вряд ли можно назвать шагом к стабильности в Арктическом регионе, подчеркнул дипломат.

Ранее в тот же день на встрече Арктического совета в Рейкьявике американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США и Канада поддерживают статус Арктики как региона мирного сотрудничества. За день до этого он обвинял Россию в «незаконных претензиях» в регионе.