МИД ослабил ограничения на въезд и выезд из России

Министерство иностранных дел России ослабило ограничения на въезд и выезд из страны. Об этом сообщил в Facebook консульский департамент МИД, ссылаясь на портал правовой информации.

Российские границы теперь можно пересечь сухопутным путем более одного раза — это касается россиян с видом на жительство или гражданством в других странах, а также обучающихся или работающих за рубежом. Также теперь разрешен въезд через наземные пункты пропуска для адвокатов или участников судебных процессов, проходящих на территории иностранного государства — и выезд для владельцев зарубежной недвижимости в ту страну, где эта недвижимость располагается.

Кроме того, власти расширили категорию близких родственников, по которой в страну могут въезжать иностранные граждане. В нее входят супруги, родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители и усыновленные.

Ранее в мае в МИД дали россиянам совет поосторожней выезжать за рубеж: многие страны, в том числе и европейские, способны быстро изменить свои решения по поводу эпидемиологических мер, и потому нужно тщательней продумывать поездку.