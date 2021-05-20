Крупнейшую выставку электроники отменили

Выставка электроники IFA 2021 не состоится. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте мероприятия.

Организаторы выставки — Messe Berlin и gfu Consumer & Home Electronics GmbH — отметили, что в 2021 году IFA (Internationale Funkausstellung Berlin) в Берлине не состоится по нескольким причинам. Ключевой называют распространение новых разновидностей COVID-19 в Юго-Восточной Азии и «сохраняющуюся неопределенность» относительно развертывания программ по вакцинации по всему миру.

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Еще одной причиной отмены крупнейшего в мире электроники мероприятия называют нерешительность компаний-участниц. Также организаторы IFA не уверены, что выставка сможет собрать достаточное количество гостей и представителей СМИ. Кроме того, основные площади для проведения выставки переделаны Messe Berlin под центр вакцинации и пункт скорой помощи. Представители компании отметили, что в настоящий момент медицинская помощь важнее, чем посвященное электронике мероприятие.

«К сожалению, последние разработки в области общественного здравоохранения привели к слишком большому риску при планировании этого мероприятия», — отметил председатель наблюдательного совета gfu Consumer & Home Electronics GmbH Кай Хиллебрандт (Kai Hillebrandt).

Вместе с тем организаторы мероприятия анонсировали IFA 2022, которая состоится в следующем году. Подготовка к новой выставке уже началась, в данный момент ведутся переговоры с представителями рынка и СМИ. IFA 2022 пройдет в традиционном формате в Берлине со 2 по 6 сентября.

Это первая отмена Internationale Funkausstellung Berlin из-за пандемии коронавируса. В 2020 году — несмотря на вспышку COVID-19 — мероприятие состоялось, однако прошло в онлайн-формате.