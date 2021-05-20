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Лавров удивился поведению журналистов на встрече с Блинкеном

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкином удивился поведению американских журналистов, которые вопреки традиции не стали задавать вопросы в завершение протокола. Об этом сообщает ТАСС.

Российский министр иностранных дел неоднократно критиковал представителей прессы из Соединенных Штатов, которые обычно выкрикивают интересующие их моменты. «Смотрите, даже ваши журналисты сегодня не задают вопросы», — с улыбкой сказал Блинкену Лавров.

После этого некоторые представители СМИ все-таки спросили глав внешнеполитических ведомств, в том числе о судьбе газопровода «Северный поток-2», однако не получили ответов.

Ранее в ходе встречи с Блинкеном Лавров подчеркнул, что Москва готова «разгрести завалы» в дипломатических отношениях с Вашингтоном, оставшиеся от предыдущей администрации президента США. Он добавил, что ценит попытки Вашингтона максимально использовать дипломатический подход в вопросах, по которым интересы России и США совпадают.

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