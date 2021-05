В украшении принца Гарри разглядели тайное значение

Зрители разглядели тайный смысл в украшении принца Гарри во время его интервью телеведущей Опре Уинфри. Об этом сообщает Daily Mail.

Герцог Сассекский принял участие в съемках мини-сериала The Me You Can't See («Моя невидимая сторона»), посвященного ментальному здоровью и борьбе с психическими проблемами. В пилотном выпуске принц появился в голубой рубашке с длинными рукавами и темно-синих брюках. Его образ дополнили кольца, браслеты и подвеска на шее.

Пользователи сети обратили внимание на одно из украшений Гарри: на подвеске герцога была напечатана буква «А». По информации издания, инициалы на аксессуаре имеют отсылку к имени его двухлетнего сына Арчи.

В интервью принц упомянул, что первым словом его ребенка было «бабушка»: «Это самая милая, но в то же время грустная история, потому что бабушка Диана должна быть здесь, с нами».

6 мая 2019 года у принца Гарри и его супруги, бывшей актрисы Меган Маркл, родился первенец. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором. Он занял седьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца — принца Гарри.

В марте эксперт раскрыл тайный смысл украшений Меган Маркл в отношениях с принцем Гарри. Например, на последнем интервью с телеведущей Опрой Уинфри Маркл появилась в браслете ювелирного дома Cartier, который ранее принадлежал матери ее мужа, принцессе Диане. Отмечается, что герцогиня не раз отдавала дань уважения погибшей свекрови с помощью аксессуаров. Для свадебной церемонии она выбрала кольцо с аквамарином, которое по наследству досталось принцу Гарри после смерти матери.