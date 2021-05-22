Выстреливший женщине в голову тренер по фигурному катанию оказался судим

Тренер по фигурному катанию Денис Егоров, ранее выстреливший женщине в голову сигнальными патронами, оказался прежде судим. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Выяснилось, что 42-летнего мужчину уже привлекали к уголовной ответственности. Речь шла о 264 статье УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Ранее в субботу стало известно, что женщина, которая тоже работает тренером по фигурному катанию, пришла к Егорову в сопровождении знакомой, чтобы договориться о занятиях. Мужчина встретил их с пистолетом и выстрелил одной из женщин в лоб.

Пострадавшей удалось выжить, в настоящее время она находится в больнице. В МВД начали проверку инцидента, произошедшего на Ивановской улице в Москве, а сам тренер явился в правоохранительные органы с повинной.