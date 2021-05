Бывшего президента США Барака Обаму назвали «высосавшим демократическую партию паразитом». Об этом заявил журналист Эдвард Исаак Довер в своей книге Battle for the Soul: Inside the Democrats’ Campaigns to Defeat Trump («Битва за душу: внутри кампании демократов по уничтожению Трампа»), передает Fox News.

В книге говорится, что Обама выкачивал из партии деньги и людей для своей предвыборной кампании в 2012 году. Журналист назвал такие действия бывшего президента «воровством талантов, денег, ресурсов и целей».

По словам Довера, политик принес партии большие потери и убытки. За восемь лет его власти демократы потеряли 947 мест в законодательных органах штатов, 63 места в Палате представителей, 11 сенаторских и 13 губернаторских должностей. Журналист напомнил, что в 2014 году республиканцы получили контроль и над Сенатом, и над Палатой представителей, а президент не смог посодействовать укреплению позиций демократов.

Автор заключил, что Обама никогда не вкладывался в партию и не заботился о ее членах, за исключением нескольких интересовавших его политиков. Он назвал высокомерными и самоуверенными заявления бывшего лидера о легком переизбрании на третий срок в случае такой легальной возможности. Довер отметил, что Обама продолжил бы выкачивать ресурсы из своей партии и увеличивать ее долги.

20 мая стало известно, что Обама в частных беседах подвергал жесткой критике своего преемника на посту главы государства Дональда Трампа и называл его «расистской свиньей».