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Псаки пожаловалась на слишком спортивного Байдена

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Джейн Псаки
Джейн Псаки
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала президента США Джо Байдена слишком здоровым и спортивным. Она пожаловалась, что иногда не поспевает за 78-летним лидером. Об этом сообщает Fox News.

Политик отметила, что у нее нет информации о «режиме частных тренировок» американского президента, но она неоднократно путешествовала с ним и сделала выводы о его отличной физической форме.

13 мая стало известно, что Байден обнародует информацию о состоянии своего здоровья после того, как пройдет обследование в 2021 году. Последний отчет о состоянии здоровья глава государства опубликовал в декабре 2019 года.

Отмечается, что Байден является самым старым президентом в истории США. В ходе предвыборной кампании он пообещал быть «полностью прозрачным с точки зрения здоровья». Таким образом политик ответил на риторику своего соперника на выборах Дональда Трампа, который публично сомневался в остроте ума Байдена из-за его преклонного возраста.

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