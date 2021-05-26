Лукашенко заявил о фейковых сотрудниках КГБ на борту самолета Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал сообщения о том, что на борту приземлившегося в Минске самолета авиакомпании Ryanair могли находиться сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ). Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

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«Три человека вышли из самолета в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ», — заявил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair. По его словам, сообщение об угрозе взрыва поступило из Швейцарии, а экипаж лайнера сам принял решение садиться в Минске.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения лайнера поднимали истребитель МиГ-29. Сразу после приземления был задержан находившийся на борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что в Вильнюс из Минска, помимо Протасевича и Сапеги, не вылетели еще четыре человека. Глава Ryanair Майкл О’Лири рассказал, что на борту самолета могли присутствовать несколько сотрудников КГБ Белоруссии, которые якобы следили за Протасевичем.