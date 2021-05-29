Романцев назвал условие удачного выступления «Спартака» в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил шансы москвичей в ближайшем розыгрыше Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, многое будет зависеть от жеребьевки. Еще одним условием удачного выступления москвичей в турнире тренер назвал хорошую селекцию в межсезонье. «К примеру, если получится купить Криштиану Роналду, то шансы возрастут», — добавил Романцев.

Тренер также отметил, что на протяжении прошлого сезона в игре «Спартака» случались большие перепады. Именно поэтому он считает, что клуб сейчас не может соперничать с лучшими европейскими командами.

«Спартак» в завершившемся сезоне занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Клуб получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов. Для выхода в групповой этап москвичам нужно преодолеть два квалификационных раунда.