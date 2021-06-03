Опровергнуто условие бесплатного подключения домов россиян к газу

Бесплатное подключение россиян к газу не будет увязано с обязанностью начать его потребление в течение какого-либо периода времени. Ранее распространенную информацию опроверг вице-премьер Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает «Интерфакс».

По словам Новака, возврат стоимости подключения в принципе не предусмотрен. «Никаких условий здесь нет по поводу подключения с точки зрения возврата стоимости в зависимости от того, будет потребляться газ или не будет. Это касается населения», — сказал чиновник.

В настоящее время готовятся изменения в постановление правительства о порядке технологического присоединения к инфраструктуре газоснабжения, отметил он. В этом документе и будут четко прописаны вопросы подключения, указал Новак.

Ранее сообщалось, что россияне, чьи дома бесплатно подключат к газу и которые в течение 12 месяцев не исполнят обязательства по строительству, реконструкции газовых сетей на своих участках, должны будут возместить затраты на подводку газа. Предельный размер такой компенсации якобы планировало определить правительство.

Закон «Единой России» (ЕР) о бесплатном подключении россиян к газу одобрили в Госдуме и Совете Федерации в начале июня. Документ позволит реализовать мероприятия дорожной карты по повышению уровня газификации страны и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков граждан. Единым оператором газификации станет «Газпром», но в тех населенных пунктах, где отсутствует компания, будет создан региональный оператор.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru