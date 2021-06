Звезда реалити рассказал о самоубийстве матери и довел до слез телеведущую

Звезда британского реалити-шоу TOWIE Джоуи Эссекс (Joey Essex) стал гостем утренней программы This Morning. В интервью с телеведущей Элисон Хаммонд (Alison Hammond) он анонсировал документальный фильм о своей жизни, в котором говорится о самоубийстве его матери. Разговор довел журналистку до слез, сообщает Cornwall Live.

По словам Эссекса, его мать Тина (Tina) покончила с собой, когда сыну было всего 10 лет. Он сказал, что справиться с потерей ближайшей родственницы оказалось для него чрезвычайно трудной задачей. Мужчина отметил, что никогда раньше публично не говорил о кончине матери, и готовящийся к выходу документальный фильм стал для него огромным шагом, который он должен был сделать, хотя и не хотел. Звезда TOWIE решил открыто поговорить о психологической травме, потому что он «повзрослел и стал более зрелым».

«Я чувствую, что к тридцати годам мне нужно что-то с этим сделать. Люди видят, как Джоуи Эссекс по телевизору смеется и шутит, и это правда. Но за закрытыми дверями, когда он возвращается домой, он больше не смеется и не шутит. Я завариваю чашку чая и сижу один, пытаясь справиться с болью», — признался мужчина.

Телеведущая Хаммонд, которая посмотрела документальный фильм перед интервью, похвалила Эссекса за искренность. Она сказала, что некоторые моменты тронули ее до глубины души.

Во время своей речи Хаммонд слегка начала задыхаться, а на ее глазах выступили слезы. Увидев, что женщина расстроена, Эссекс сказал, что хотел бы обнять ее, но не может из-за коронавирусных ограничений.

Джоуи Эссекс родился 29 июля 1990 года в Лондоне. Он стал известен в 2011 году после съемок в реалити-шоу The Only Way Is Essex (TOWIE), которое вышло на канале ITV2.