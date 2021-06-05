Белорусская семья придумала оригинальный способ заработать на квартире

В Белоруссии приговорили к тюремному заключению семейную пару, придумавшую оригинальный способ заработать на квартире. Жилье многодетные супруги купили, взяв льготный кредит, и с 2011 года четырежды его «перепродали», сообщает Onliner со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

Пара, проживающая в Кобрине (Брестская область), купила двухкомнатную квартиру и решила реализовать мошенническую схему с обманом граждан, также желающих приобрести жилье. Хозяйка искала потенциальных покупателей, договаривалась о сделках, брала с жертв залог, отдавала ключи, но спустя некоторое время просто их выселяла. При этом квартира все это время находилась в залоге у банка, то есть продавать ее в принципе было нельзя.

Средства, вырученные от мнимой продажи жилья, супруги тратили на собственные нужды. «Перепродать» таким образом недвижимость они смогли четыре раза, заработав около 40 тысяч белорусских рублей (более миллиона российских). Женщине за мошенничество дали три с половиной года колонии общего режима, ее супруг получил два с половиной года с отсрочкой исполнения сроком на два года.

Ранее россиянам назвали идеальный способ защиты от квартирных мошенников — следует наложить запрет на регистрационные действия со своим недвижимым имуществом в Росреестре. После наложения запрета сделку купли-продажи квартиры никто не сможет зарегистрировать без письменного согласия собственника на ее совершение.

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