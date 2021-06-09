На выигранный «Авангардом» Кубок Гагарина первой нанесли фамилию Миллера

Хоккеист «Авангарда» Максим Гончаров в Instagram опубликовал фотографию с гравировкой на Кубке Гагарина, который завоевал клуб.

На основание чаши нанесены фамилии победителей турнира. Первым в списке значится глава «Газпрома» Алексей Миллер, за ним следует генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков. Дальше расположился председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

«Авангард» впервые в истории завоевал Кубок Гагарина 28 апреля. В финальной серии омский клуб со счетом 4:2 одолел московский ЦСКА.

Сеть АЗС «Газпромнефть» — один из генеральных партнеров «Авангарда». Компания сотрудничает с клубом с 2012 года.