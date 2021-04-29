Улицу в Омске назовут в честь «Авангарда»

Одну из улиц в Омске назовут в честь хоккейного клуба «Авангард». Об этом в Instagram написал губернатор Омской области Александр Бурков.

Он отметил, что жители города должны сами решать, какая улица будет носить новое название. Губернатор также поздравил команду и болельщиков и заявил, что в следующем сезоне «Авангард» вернется в Омск.

В среду, 28 апреля «Авангард» со счетом 1:0 обыграл московский ЦСКА в шестом матче финала Кубка Гагарина и впервые в своей истории завоевал трофей. Омичи победили в серии со счетом 4:2.

С 2018 года омский клуб проводит домашние матчи на подмосковной «Арене Балашиха». Команда была вынуждена покинуть город из-за аварийного состояния «Арены Омск». С лета 2020-го в Омске ведется строительство новой ледовой арены, которую должны сдать в 2022 году.

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