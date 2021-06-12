Российская теннисистка Павлюченкова проиграла в финале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла в финале «Ролан Гаррос». Результаты доступны на сайте турнира.

В решающем матче спортсменка встречалась с чешкой Барборой Крейчиковой. Матч завершился со счетом 6:1, 2:6, 6:4 в пользу соперницы. Россиянка впервые в карьере добралась до этой стадии турнира.

В полуфинале Павлюченкова в двух сетах победила представительницу Словении Тамару Зиданшек (7:6, 6:3). Встреча длилась 1 час 35 минут. Павлюченкова сделала три эйса, совершила столько же двойных ошибок и взяла шесть геймов на чужой подаче.

29-летняя Павлюченкова прежде никогда не выходила в финал турниров «Большого шлема». Ее наилучшим достижением была стадия 1/4 финала. На данный момент российская спортсменка занимает 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

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