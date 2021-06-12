Появились подробности о подозреваемом в шпионаже в пользу России жителе Японии

Жителя Японии заподозрили в передаче России секретных данных о новейших разработках США в космической отрасли. Об этом сообщает телеканал NHK.

По данным телеканала, бывший глава исследовательской компании 70-ти летний Кадзуо Миясака на протяжении 30 лет шпионил в пользу России. Он мог передать российской стороне техническую литературу, содержащую информацию об экспериментальном беспилотном орбитальном самолете X-37B, который разрабатывается корпорацией «Боинг» по заказу Пентагона.

В настоящее время полиция продолжает расследование. Ранее правоохранительные органы префектуры Канагава провели обыски в доме Миясаки. Мужчина долгое время руководил фирмой, занимавшейся исследованиями технической литературы. Следствие предполагает, что он мог получить доступ к базам данных, а затем передать сотруднику торгпредства России сведения о военных технологиях страны. Он якобы имел доступ к технической литературе о беспилотниках и военной разведке.

В посольстве России заявили, что изучают эту информацию.

5 июня Япония назвала условие для заключения мирного договора с Россией. По словам японских властей, шанс решить проблему «северных территорий» возможно только при президентстве Владимира Путина. В противном случаев, считает японская сторона, решения не достичь даже в будущем.